Новости Политика

Все видео этой рубрики
13 января 201816:30

В Чехии закрылись избирательные участки

EPA

Читайте нас в Telegram

Первый тур выборов президента Чехии завершен, избирательные участки закрылись (в 14:00 по местному времени, в 16:00 по Москве). Начался подсчет голосов, он будет завершен к полуночи.

В голосовании приняло участие около 60% избирателей.

Согласно январскому опросу общественного мнения, больше всего шансов у действующего президента Милоша Земана (45,5% респондентов) и экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша (27,2%). У остальных претендентов – 1-10% голосов.

Если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, состоится второй тур, передает РИА Новости.

Во время выборов произошел неприятный инцидент: на избирательном участке в районе Прага-10 на Земана напала украинская активистка движения Femen, кричавшая непристойности. Охрана увела скандалистку, и Земан с супругой смогли проголосовать.

В 2013 году прошли первые прямые выборы президента Чешской республики. Земан во втором туре победил экс-главу МИДа Карла Шварценберга и стал президентом страны.

Коротко

18:53

Цепи и замок: радикалы заблокировали Российский центр науки и культуры в Киеве

18:52

Мужчина, спрыгнувший на пути московского метро, получил ожоги трех степеней

18:09

В Туле нашли свалку опасных химикатов

15:41

Отравление в кадетской школе: в Люберцах госпитализированы 30 человек

14:29

Встреча с Грудининым закончилась смертью для одного из участников

14:03

Подмосковная электричка насмерть сбила подростка

13:05

В Киеве ограбили храм Казанской иконы Божьей Матери

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Туле нашли свалку опасных химикатов

В Туле нашли свалку опасных химикатов

52 минуты назад
Washington Post отметилась восхвалением террористов

Washington Post отметилась восхвалением террористов

1 час назад
Политический блеф: США стремятся нарушить ядерный баланс

Политический блеф: США стремятся нарушить ядерный баланс

3 часа назад
Встреча с Грудининым закончилась смертью для одного из участников

Встреча с Грудининым закончилась смертью для одного из участников

4 часа назад
Украинцы сдают полиции любителей российской музыки

Украинцы сдают полиции любителей российской музыки

31 минута назад
Солдаты инфовойны: фото Псаки в розовой ушанке исполнилось четыре года

Солдаты инфовойны: фото Псаки в розовой ушанке исполнилось четыре года

3 часа назад
Моби заявил, что ЦРУ просило его опорочить Трампа

Моби заявил, что ЦРУ просило его опорочить Трампа

5 часов назад
Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног

Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног

08.01.2018 12:35
"Движение вверх" может стать самым кассовым в истории российского кино

"Движение вверх" может стать самым кассовым в истории российского кино

21 час назад
14 января "Россия 1" покажет фильм "Валаам" с участием Путина

14 января "Россия 1" покажет фильм "Валаам" с участием Путина

10.01.2018 12:34
Маленького Артемку спасет пересадка почки

Маленького Артемку спасет пересадка почки

11.01.2018 12:28
Земан и Драгош вышли во второй тур

Земан и Драгош вышли во второй тур

21 минута назад
Виктор Ан завоевал серебро на чемпионате Европы по шорт-треку

Виктор Ан завоевал серебро на чемпионате Европы по шорт-треку

27 минут назад
Украинские снайперы обстреляли донбасских дачников

Украинские снайперы обстреляли донбасских дачников

33 минуты назад
Российские гандболисты победили финнов в отборочном матче чемпионата мира

Российские гандболисты победили финнов в отборочном матче чемпионата мира

46 минут назад
На багет Макрона в ЛДПР ответили пельменями

На багет Макрона в ЛДПР ответили пельменями

51 минута назад
Российские биатлонистки неудачно выступили в эстафете

Российские биатлонистки неудачно выступили в эстафете

1 час назад
Полицейский спецназ на броневике устроил погоню за подозреваемым в США

Полицейский спецназ на броневике устроил погоню за подозреваемым в США

1 час назад
"Белые пендрагоны" сорвали выступление "напыщенного хлыща" Хана

"Белые пендрагоны" сорвали выступление "напыщенного хлыща" Хана

1 час назад
Украинские полицейские усилят работу на КПП на границе с Крымом

Украинские полицейские усилят работу на КПП на границе с Крымом

1 час назад
Теннисист Медведев: было очень тяжело, но я справился

Теннисист Медведев: было очень тяжело, но я справился

1 час назад
Чеченские депутаты призвали спасти мир от Трампа

Чеченские депутаты призвали спасти мир от Трампа

1 час назад
Митрополит Иларион рассказал о половой трагедии Европы

Митрополит Иларион рассказал о половой трагедии Европы

2 часа назад
Елистратов стал вторым на чемпионате Европы по шорт-треку

Елистратов стал вторым на чемпионате Европы по шорт-треку

2 часа назад
Накормили сальмонеллой в кафе: число пострадавших возросло до 82

Накормили сальмонеллой в кафе: число пострадавших возросло до 82

2 часа назад
Крымские татары решили поддержать Путина

Крымские татары решили поддержать Путина

2 часа назад
Погибший и пострадавшие: ДТП в Челябинской области попало на видео

Погибший и пострадавшие: ДТП в Челябинской области попало на видео

2 часа назад
"Спартак" на сборах: Джикия назвал одноклубников "шоколадками"

"Спартак" на сборах: Джикия назвал одноклубников "шоколадками"

3 часа назад
Отравление в кадетской школе: в Люберцах госпитализированы 30 человек

Отравление в кадетской школе: в Люберцах госпитализированы 30 человек

3 часа назад
Путин не собирается пользоваться соцсетями

Путин не собирается пользоваться соцсетями

3 часа назад
Разборки со стрельбой и летальным исходом в Калужской области попали на видео

Разборки со стрельбой и летальным исходом в Калужской области попали на видео

3 часа назад
Россия пересмотрит военное планирование, если Швеция войдет в НАТО

Россия пересмотрит военное планирование, если Швеция войдет в НАТО

3 часа назад
Пресс-служба Белого дома и журналисты перешли на нецензурную брань

Пресс-служба Белого дома и журналисты перешли на нецензурную брань

3 часа назад
1,5 тысячи иностранцев не пустят на Украину из-за поездок в Крым

1,5 тысячи иностранцев не пустят на Украину из-за поездок в Крым

4 часа назад
Американцы подозревают ГРУ в атаке NotPetya

Американцы подозревают ГРУ в атаке NotPetya

4 часа назад
Рябков считает санкции попыткой вмешаться в дела России перед выборами

Рябков считает санкции попыткой вмешаться в дела России перед выборами

5 часов назад
"Ильюшино чудо": Ил-112 способен пролететь в два раза дальше, чем Ан-26

"Ильюшино чудо": Ил-112 способен пролететь в два раза дальше, чем Ан-26

5 часов назад
В Киеве ограбили храм Казанской иконы Божьей Матери

В Киеве ограбили храм Казанской иконы Божьей Матери

5 часов назад
Нетрезвый лихач на чужом авто протаранил "Вечный огонь" в Надыме

Нетрезвый лихач на чужом авто протаранил "Вечный огонь" в Надыме

6 часов назад
Якутию ждет 62-градусный мороз

Якутию ждет 62-градусный мороз

6 часов назад
С-400 заступили на боевое дежурство на мысе Фиолент

С-400 заступили на боевое дежурство на мысе Фиолент

6 часов назад
Памфилова посоветовала россиянам читать закон

Памфилова посоветовала россиянам читать закон

6 часов назад
Пожаловавшимся президенту морякам выплатили зарплату

Пожаловавшимся президенту морякам выплатили зарплату

6 часов назад
Под чужой крышей: самые частые ошибки арендатора при заключении договора

Под чужой крышей: самые частые ошибки арендатора при заключении договора

8 часов назад
Льготная ипотека с детьми: как устроена и сколько позволяет сэкономить

Льготная ипотека с детьми: как устроена и сколько позволяет сэкономить

9 часов назад
Российский автомобильный рынок за год вырос на 12%

Российский автомобильный рынок за год вырос на 12%

12.01.2018 13:06
"Бахубали: Рождение легенды": на российские киноэкраны вернулось индийское кино

"Бахубали: Рождение легенды": на российские киноэкраны вернулось индийское кино

11.01.2018 21:40
Еженедельная программа Вести.net от 13 января 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 13 января 2018 года

7 часов назад
Новое лекарство поможет похудеть без диет

Новое лекарство поможет похудеть без диет

8 часов назад
Назван самый кассовый фильм в мировом прокате 2017 года

Назван самый кассовый фильм в мировом прокате 2017 года

9 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 13 января 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 13 января 2018 года

16 часов назад
124
Альпийский мужской хор впервые даст концерт в Москве

Альпийский мужской хор впервые даст концерт в Москве

20 часов назад
Первый концерт и "Зимние грезы" Чайковского: Госоркестр Татарстана приглашает в консерваторию

Первый концерт и "Зимние грезы" Чайковского: Госоркестр Татарстана приглашает в консерваторию

11.01.2018 23:10