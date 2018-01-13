В Чехии закрылись избирательные участки

Первый тур выборов президента Чехии завершен, избирательные участки закрылись (в 14:00 по местному времени, в 16:00 по Москве). Начался подсчет голосов, он будет завершен к полуночи.

В голосовании приняло участие около 60% избирателей.

Согласно январскому опросу общественного мнения, больше всего шансов у действующего президента Милоша Земана (45,5% респондентов) и экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша (27,2%). У остальных претендентов – 1-10% голосов.

Если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, состоится второй тур, передает РИА Новости.

Во время выборов произошел неприятный инцидент: на избирательном участке в районе Прага-10 на Земана напала украинская активистка движения Femen, кричавшая непристойности. Охрана увела скандалистку, и Земан с супругой смогли проголосовать.

В 2013 году прошли первые прямые выборы президента Чешской республики. Земан во втором туре победил экс-главу МИДа Карла Шварценберга и стал президентом страны.