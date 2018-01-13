Накормили сальмонеллой в кафе: число пострадавших возросло до 82

В Улан-Удэ растет число заболевших сальмонеллезом после посещения кафе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МВД по Бурятии Ирину Казлаускас, число пострадавших увеличилось до 82 человек. 55 из них, в том числе 9 детей, госпитализированы.

Согласно данным местного управления Роспотребнадзора, инфекция обнаружена у людей, посещавших кафе "Шулэн До" с 8 по 11 января. Первоначально за помощью обратилось 57 человек, у них была диагностирована легкая и средняя степень тяжести заболевания. В числе заболевших 8 детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Специалисты Роспотребнадзора для установления причин возникновения заболевания обследовали работников кафе, отобрали пробы готовых блюд, сырых продуктов, воды, смывов, дезинфицирующих средств. Как отметили в управлении, в ходе расследования выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства – это и привело к заражению пищи возбудителем сальмонеллеза. Деятельность кафе приостановлена.

В МВД по Бурятии решают вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.