Елистратов стал вторым на чемпионате Европы по шорт-треку

Российский спортсмен Семен Елистаров завоевал серебряную медаль на проходящем в немецком Дрездене чемпионате Европы по шорт-треку на дистанции 1500 метров. Его соотечественник Денис Айрапетян показал второе время дня. Чемпионом же турнира стал голландец Шинки Кнегт.

Третий результат у мужчин на счету Владислава Быканова, представляющего Израиль. В женском финале на дистанции 1500 метров россиянки не попали в тройку призеров. Екатерина Ефремова допустила падение и заняла в итоге пятое место. Золото чемпионата Европы завоевала итальянка Мартина Вальчепина, сообщает ТАСС.

Напомним, что чемпионат Европы по шорт-треку завершится 14 января.