Washington Post отметилась восхвалением террористов

Журналистка американской The Washington Post похвалила храбрость "сирийского журналиста", оказавшегося пропагандистом боевиков. Глава бюро The Washington Post в Бейруте Лиз Слай сослалась в "Твиттере" на видеоролик, на кадрах которого мужчина с микрофоном ведет репортаж во время авиаудара. Предположительно видео было снято в провинции Идлиб.

По словам Слай, "сирийский журналист, стоявший в открытом поле, когда вокруг рвались бомбы — счастливчик, что остался в живых". "Он и его коллеги — очень храбрые", — написала она.

Комментаторы, в том числе журналисты, тут же сообщили Слай, что снятый на видео мужчина по имени Тахир аль-Умар — исламистский пропагандист, известный также как Абу Омар. В своем микроблоге в "Твиттере" он восхваляет деяния террористов из различных группировок, в том числе группировки ИГ (запрещена в России).

По словам пользователей Twitter, Лиз Слай "восхваляет сторонников ИГ" и "пиарит официальную пропаганду террористов". Тем не менее, журналистка не стала удалять свой твит или извиняться за него, передает RT.

Она отрицает, что хвалила журналиста или его репортаж: по словам Слай, она сказала лишь, что "стоять в открытом поле и продолжать говорить, когда вокруг раздаются взрывы — это храбро".