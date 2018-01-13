Украинские полицейские усилят работу на КПП на границе с Крымом

Украинские полицейские усилят работу на трех пунктах пропуска на границе с Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины. В ведомстве отметили, подобные меры связаны с увеличением потока людей и транспорта, ежедневно пересекающего границу. Кроме того, полицейские стали фиксировать случаи похищения транспорта, который исчезает на территории Крыма и находится там.

"Поэтому полиция Крыма и прилегающих областей скоординируют свою работу в направлении выявления и пресечения уголовных преступлений", — говорится в сообщении МВД в Facebook

По данным ведомтсва, в 2017 году контрольные пункты в обоих направлениях пересекли более 2,5 миллиона человек и около 410 тысяч транспортных средств.