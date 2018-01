"Белые пендрагоны" сорвали выступление "напыщенного хлыща" Хана

Члены организации "Белые пендрагоны" (White Pendragons), поддерживающие президента США Дональда Трампа, сорвали выступление мэра Лондона Садика Хана. Они ворвались в зал одного из британских аналитических центров, когда Хан готовился произнести речь, и заявили, что пришли "произвести ненасильственный и мирный гражданский арест".

После перебранки с охраной сторонники Трампа все же вышли, Хан смог выступить, передает РИА Новости.

Ранее Хан назвал ошибкой то, что британский премьер Тереза Мэй передала приглашение Елизаветы Второй Трампу приехать с госвизитом. Тогда британцы возмутились и потребовали отменить этот визит из-за введенных США миграционных запретов. В пятницу Трамп написал твит о том, что визит отменен из-за несогласия с действиями предыдущей администрации.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!