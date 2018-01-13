Теннисист Медведев: было очень тяжело, но я справился

Российский теннисист Даниил Медведев, впервые в карьере завоевавший титул, прокомментировал свое выступление на турнире АТР в Сиднее. Он признался, что ему было трудно играть в финале против австралийца Алекса де Минора, которого активно поддерживали местные болельщики.

Медведев сообщил, что изначально хотел поехать на турнир в Окленд, поскольку его девушка получила визу в Новую Зеландию. Он ждал, что кто-нибудь из теннисистов снимется с соревнований, но время уходило, и ему пришлось сыграть в Сиднее.

Даниил признался, что играть против соперника, за которого болеют трибуны, не так и просто. "Уверен, что без поддержки болельщиков Алекс не сделал бы камбэк в третьем сете. Было очень тяжело, но я справился," – приводит слова Медведева Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт АТР.