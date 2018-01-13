Земан с большим отрывом обгоняет Драгоша

Действующий президент Чехии Милош Земан лидирует на выборах главы государства. Согласно первым результатам, которые приводятся на основании подсчета 20 процентов избирательных бюллетеней, Земан набирает 43,31 процента голосов, его основной конкурент, бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош – 24,48 процента, передает "Интерфакс" со ссылкой на чешское радио.

Президентские выборы в Чехии проходили два дня: во второй половине дня в пятницу, 12 января, и в первой половине в субботу, 13 января. Избирательные участки закрылись в 14:00 по местному времени (в 16:00 по Москве). В голосовании приняли участие около 60 процентов избирателей. На высший государственный пост в стране претендуют девять кандидатов. Подсчет голосов, как ожидается, будет завершен к полуночи. Если ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов, то 26-27 января состоится второй тур голосования.

Во время выборов произошел неприятный инцидент: на избирательном участке в районе Прага-10 на Земана напала украинская активистка движения Femen, кричавшая непристойности. Охрана увела скандалистку, и Земан с супругой смогли проголосовать.

Всеобщие президентские выборы проходят в Чехии во второй раз – до 2013 года главу государства избирали депутаты двух палат парламента. Президент Чехии избирается сроком на пять лет.