Российские биатлонистки неудачно выступили в эстафете

В немецком Рупольдинге на этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Победу в ней праздновала немецкая сборная. Вторыми пришли к финишу итальянские биатлонистки. В тройку лидеров попала и шведская команда. Российская сборная заняла лишь седьмое место.

Ранее стало известно, что Татьяна Акимова не сможет принять участие в командной гонке, поскольку накануне повредила ногу. Ее заменила Ирина Услугина, выступившая на третьем этапе.

Мужская сборная России по биатлону днем ранее завоевала бронзу. За нашу команду бежали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.