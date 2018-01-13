На багет Макрона в ЛДПР ответили пельменями

Включить пельмени и блины в список нематериального наследия ЮНЕСКО предложит фракция ЛДПР в российской Госдуме. Таков ответ либерал-демократов на высказанное накануне предложение президента Франции Эммануэля Макрона внести в этот список ЮНЕСКО французский багет.

"В России в каждом доме делают пельмени и в каждом доме пекут блины. Два продукта, которые можно внести и которые должны пройти сквозь века", — пояснил депутат нижней палаты от либерал-демократов Александр Курдюмов.

Во фракции ЛДПР подготовят такую идею и предложат ее ЮНЕСКО, рассказал он РИА Новости. "Вкуснее продуктов, чем блины и пельмени, нет, — уверен парламентарий. — Везде, где я ни езжу, в командировках, за рубежом, везде, везде, где русские, где россияне, везде едят пельмени и блины". И едва ли не с большим удовольствием едят пельмени и блины все иностранцы, приезжая в Россию, добавил Курдюмов.