В Туле нашли свалку опасных химикатов

В субботу на стихийной свалке в Пролетарском районе Тулы была сделана опасная находка. Под вывоз отходов использовали участок земли, принадлежащий частной компании.

Как сообщили в МЧС, на участке нашли свыше сотни емкостей с серной кислотой и около десятка мешков с гальваническим шламом. Очевидно, на свалку незаконно сбросили более 4 тонн отходов химпроизводства, пишет "Интерфакс".

Прокуратура, городская служба спасения и региональное министерство природных ресурсов ищут собственника отходов. Опасные вещества вывезут и утилизируют.