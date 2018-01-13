Российские гандболисты победили финнов в отборочном матче чемпионата мира

Мужская сборная России по гандболу оказалась сильнее своих оппонентов из Финляндии, выиграв в заключительном матче группового этапа. Таким образом, на счету нашей команды шесть побед из шести возможных. За выход на чемпионат мира гандболисты из России сыграют в стыковых матчах.

В Казани в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2019 состоялась встреча российской и финской команд. Наша сборная без особых проблем взяла верх над соперником со счетом 36:26. Это была заключительная игра россиян в групповом турнире.

Победа над финнами стала шестой подряд для наших гандболистов. Сборная России досрочно обеспечила себе первое место в группе и теперь сразится в стыковых матчах отборочного раунда мирового первенства 2019 года, сообщает ТАСС.