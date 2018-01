"Вести в субботу" разобрались, было ли убийство Николая II ритуальным

"Вести в субботу" признательны всем, кто писал и звонил в редакцию даже на рождественских каникулах, комментируя наш предновогодний сюжет о новом расследовании в отношении возможного ритуального убийства царской семьи. Вернулись мы к этой теме после того, как Следственный комитет и Русская Православная Церковь провели весьма познавательную конференцию по предварительным результатам следствия, начатого теперь с нуля. Там действительно вспомнили про поразительно живучую версию о ритуальном убийстве. О чем идет речь?

О непонятных значках, найденных на стене комнаты, где расстреляли Романовых. Еще комната была покрыта порнографическими рисунками: императрица с Распутиным и все такое. Так вот эти письмена... Это просто расписывали перо? Или это что-то каббалистическое, а то и иудейское?

А ведь еще на обоях той комнаты было обнаружено весьма двусмысленное двустишие из Гейне: "Валтасар был этой ночью убит своими слугами". Куратор колчаковского расследования, которое проходило по горячим следам, генерал Дитерихс, был категоричен: эта надпись была сделана на "немецко-еврейском жаргоне". На этой фразе генерала Дитерихса во многом и основывается теория о ритуальном убийстве царской семьи: мол, был это заговор (понятно тогда, кого) по уничтожению белого царя-правителя православного мира.

Однако в конце 2017 года в нашем эфире был любопытный сюжет — из Риги. В столице Латвии собственный корреспондент ВГТРК в странах Балтии Дарья Григорова опросила специалистов, и оказалось, что надпись могла быт на латышском жаргоне, а ни на каком не еврейском. Более того, она могла быть сделана после расстрела, в котором возможный автор той надписи латыш по фамилии Свикке, хоть и был коммунистом, но не участвовал.

Если так, то версия о ритуальном убийстве Романовых разваливается. Но! Мы и сами первыми признаем, что ссылка на книгу одного только Дитерихса некорректна. Дело в том, что до этого появилась вообще первая книга. И именно в ней была изложена теория о том, что русские убийцы Романовых были лишь орудием в руках евреев, состоявших в сговоре с немцами. Кто был автором?

Человек, безусловно, цельный. На груди – Георгиевский крест — за небывалое мужество, проявленное еще до революции на российско-германском фронте. Но при этом был он не россиянин, а британец, в том числе военный корреспондент лондонской газеты The Times. В глазах почитателей его теорий это только добавляет ему объективности: человек, с одной стороны, влюбленный в Россию, но, с другой, — сторонний наблюдатель. Звали его Роберт Уилтон, но русские редакторы назвали его "Вильтон". Так его будем называть и мы. Итак, уже не латышское, а британское ответвление этой истории. Начнем именно с Англии. Начнем с классики.

Знаменитые часы Big Ben на одной из башен парламентского дворца в Вестминстере. На другой, она даже побольше, обычно развевается флаг. А что посредине?

На равном расстоянии от двух башен, но напротив парламента стоит памятник, который часто смущает российских туристов. Ну, как это?! Центр Лондона, а Николай Второй! На самом деле никакой не Николай Второй, а английский король Георг V, но сходство поразительное.

Так ведь Георг V и был близким родственником российского императора. Другой вопрос, почему же сорвался выезд Николая Второго и его семьи в Англию после отречения? Но нас интересуют не предположения, а факты.

Так кем же был Роберт Вильтон, автор по-настоящему поразительной первой книги об убийстве Романовых? "Вести в субботу" уже много раз использовали один отрывок из фильма "Романовы. Венценосная семья", но никогда не объясняли, что, например, подробности о том, как великие княжны прикрывались от пуль подушками, — именно от Вильтона. Побывав уже в 1919 году на месте трагедии, именно он первым обнародовал и эти детали, и фотографии с места поисков останков Романовых в районе Ганиной Ямы, и "мостика из шпал" в Поросенковом логу, где в 1991-м нашли останки девяти человек.

Не так уж далеко от викторианского Big Ben, но ближе к стеклянно-бетонному деловому центру Лондона — сегодняшняя редакция The Times. От этой газеты Вильтон работал в России. Теперь — сплошные компьютеры, но и об истории помнят. Нам в прямом смысле выкатывают сокровище – подшивки The Times за 1917-1919 годы. Проверим!

Именно Вильтон первым написал еще об отречении царя. А в революционном Петрограде источники у него были отличные. По ряду сведений его брат — аккредитованный в Петрограде британский дипломат. Но еще больше нас интересует 1920 год. Серия статей Вильтона, где он излагает свою теорию о связке немецкого кайзера и большевиков-евреев. Та серия статей — анонс той самой книги. А ее русский перевод я читал еще в Москве. В Лондоне — подлинники статей. Но не только.

- Начало этой серии отличается от того, что было в книге, — обращаемся к архивисту газеты The Times Нику Мэйзу.

- А у меня как раз есть первое английское издание, — говорит Ник. – Давайте сверим.

Первое английское издание книги Вилтона "Последние дни Романовых". Первая часть. "Это будет правдивая история о мученичестве Николая Второго", — пишет автор. Те же самые строчки — один в один — находим в первой статье из серии статей, которые Вильтон опубликовал в газете The Times. Только у книги начало все-таки другое. Вот это начало, где тут ссылки на немцев и на евреев? В газете этого нет.

Как же это можно объяснить? Конечно, можно уподобиться нацистам. Доктор Йозеф Геббельс — шеф гитлеровской пропаганды — вот на кого придется ссылаться тем, кто видит в изъятиях в The Times некий "заговор" по прикрытию в том числе "ритуального убийства". Геббельс как раз и предлагал читать название газеты The Times в обратную сторону — получается semit.

Не хочется уподобляться нацистам? Тогда вчитываемся и понимаем: в серии статей Вильсона в The Times убрали хлесткий пролог, но оставили фактуру. И слово "еврей" очень даже использовалось — аж 16 раз. Но! "Красные" евреи — так пишет Вильтон. То есть такие евреи, которые порвали с Богом, а значит, получается, с ритуальным иудейским убийством Романовых как-то уже и не клеится. Это — важный нюанс. Идем дальше.

Как и Роберт Вильтон, вернемся в Лондон на поезде в район Blackfriars, что в переводе означает "черные монахи" — по бывшему монастырю доминиканцев. Теперь — одноименный вокзал. На нем до сих пор осталась любопытная стела с названиями городов за рубежом, куда отсюда ходили поезда и откуда они, естественно, сюда приходили. Глаз россиянина сразу выхватывает Санкт-Петербург.

Снаружи перестроили. Возвращаясь в Лондон из зарубежных командировок, собственные корреспонденты The Times, выходя на привокзальную площадь, оказывались практически дома, потому что тогдашняя редакция The Times располагалась через площадь. Другой вопрос, а только ли в The Times эти собкоры отправляли свои отчеты?

Да, в Вильтоне коллеги предполагали не только журналиста, но и разведчика. В Британии разведка входит в систему МИД (Foreign Office). Вспомните, как сиял глава Foreign Office Робин Кук на встрече в марте 1999-го с российским коллегой Игорем Ивановым? Все потому, что перед той встречей Иванов, зная слабость Кука к творчеству драматурга Бернарда Шоу, вручил ему имевшиеся в Москве материалы о пребывании писателя в Советском Союзе. Спросите, при чем тут разведка, а тем более расследование убийства царской семьи? А вот при чем.

Когда в очередной раз произошло резкое обострение российско-британских отношений, то в Лондоне, принимая Иванова у себя, решили хоть как-то развеять тучи и поделились имевшимися у них архивными материалами. О чем? Ккак раз о расследовании убийства царской семьи по линии Foreign Office, королевского двора и той самой разведки.

Не без труда, но мы обнаружили ту папку в Москве, в Государственном архиве Российской Федерации. И что же в этих материалах есть по Вильтону? Нас ждали сразу и разочарования, и открытия.

Вопреки тем слухам, которые до сих пор циркулируют в Лондоне, ни в одном документе от британских дипломатов, британских разведчиков мы не нашли ни одной ссылки на то, что Вильтон мог быть их сотрудником или даже информатором. Другое дело — некоторые "переклички", которые есть между информацией Вильтона и информацией от британских дипломатов.

Например, 1919 год. Сообщение от британского верховного комиссара Элиота. Он пишет, что есть основание думать, что перед убийством Романовых большевики в Москве приказали перевезти царскую семью в центр, но Совет в Екатеринбурге отказался. И вот тогда-то они и решили расстрелять Романовых. Есть еще один документ, в котором британцы пишут, что имеется информация о том, что царскую семью должны передать немцам. По идее, очень полезный для британцев поворот.

"Любая информация антинемецкой направленности, которая могла бы быть использована в интересах поддержания духа, была бы использована. Потому что война еще не была выиграна, немцы все еще были угрозой. А в 1918 году они стали перебрасывать войска с Восточного фронта на Западный. Это было реальной угрозой: немцы могли выиграть войну в последний момент. То есть связать преступление против человечности, это ужасное убийство царской семьи с большевиками, связанными с немцами, было бы хорошей пропагандой", — отметил обозреватель The Times Майкл Бинион.

Но в Британии никто связывать не стал. Уже в 2020 году генерал Дитерихс, передавая ценные вещи царской семьи британским властям, упоминает, что "мы боролись с общим врагом, с Германией". В британском отчете это все ограничивается буквально одной фразой. То есть версию Вильтона о германском следе в убийстве царской семьи официальные власти уже не развивают.

У теории Вильтона о немецком следе в убийстве Романовых есть мистическое подтверждение. Когда в 1991 году вскрыли захоронение под Екатеринбургом, то обнаружили кабель. В Поросенковом логу его проложили советские связисты, чья фреза под землёй, где они и не знали, что кто-то покоится, отрезала руку скелета номер 4, приписываемого бывшему царю. Между тем именно Вильтон первым выяснил, как царь реагировал на слухи о том, зачем большевики хотят вернуть его из ссылки в Москву. Он сказал, что никогда не подпишет Брестский договор, как того хотели большевики, а лучше даст отсечь себе руку.

V съезд Советов. Именно этот во всех смыслах драматический съезд избрал новый состав ЦИК, одобривший скорое решение Уральского совета о расстреле царской семьи. При всей свой советскости фильм "Вихри враждебные" вполне реально отражает один истинный поворот: Ленина на съезде воочию слушали и западные дипломаты. Правда, вместе с британским дипломатом Локартом режиссер поместил в одну ложу и человека в феске, посланца Турции.

Заглянем в сегодняшний Большой театр. Режиссер картины расположил дипломатов в царской ложе. Но это было, конечно, не так. Как рассказывали очевидцы, дипломатов рассадили. С одной стороны была Антанта, то есть послы британский, французский, американский, а с другой расположили дипломатов от тех стран, с которыми Антанта продолжала воевать, но с которыми революционная Россия уже заключила сепаратный Брестский мир: болгарин, турок (наверное, в феске), и конечно, германский посол Мирбах, которого как раз во время этого съезда Советов убили левые эсеры. И что же со сцены на этот счет сказал товарищ Ленин? "Какая гнусная провокация! Это — заговор против советской власти! Они толкают нас на войну с Германией", — говорит вождь в картине "Вихри враждебные".

Подавление большевиками мятежа левых эсеров мир с Германией сохраняло. Делало ли это теперь Романовых лишними? Можно ли было их теперь, говоря революционным языком, "пустить в расход"?

Как мы выяснили для себя в The Times, какие бы теории на этот счет ни излагал в своей книге Вильтон, всему в революционной России он свидетелем все-таки не был. Например, не он, а собкор по фамилии Бушиер был в России в октябре 1917-го.

- Это он назвал произошедшее переворотом, а не революцией. Как интересно!

- Я думаю, революция уже состоялась и ушла. А здесь — захват власти, — сказал Ник Мэйз.

Когда еще через полтора месяца после V съезда Советов уже большевики взяли и даже убили других западных дипломатов, то вместе с британским послом Локартом был арестован еще один собкор-сменщик Вильтона – Добсон, легенда британской журналистики.

Улица Lexham Gardens — хорошее место для того, чтобы объяснить информированность и влиятельность собкора The Times в России Добсона. Здесь до революции, в номере жил Чичерин. Помните, кто это?

Георгий Васильевич Чичерин — тот самый нарком иностранных дел РСФСР, который подписал Брестский мир. Но до революции он жил в Лондоне, где уже тогда вел такую антивоенную пропаганду, что британцы решили этого русского иммигранта придержать. Выпустили благодаря посредничеству. Кого?

Историки газеты The Times утверждают, что из номера 96 по Lexham Gardens Чичерин выехал в Москву не просто при посредничестве Добсона — к Добсону с такой просьбой обратился Троцкий.

- Кем был Добсон?

- Корреспондентом The Times, который уже работал в Санкт-Петербурге до 1901 года. С 1876-го, — пояснил Нник Мэйз.

- Самая длинная командировка в истории газеты?

- Не уверен, что самая длинная, но добрые четверть века в России он провел.

- Получается, он еще русско-турецкие войны освещал?

- Да.

Следующий вопрос очевиден: почему он к нему обратился? Потому что Добсон был старейшим собкором в России, работал еще со времен русско-турецких войн. И вот что интересно: что же этот многоопытный журналист Добсон писал в дополнение к тем теориям, которые развивал его коллега, другой собкор The Times Вильтон?

А ничего Добсон не писал! А ведь это именно он, а не Вильтон рассказал британскому читателю о расстреле царя. Вот та заметка. Подзаголовок вполне критический: "Официальное одобрение преступления". Но о германском следе нет ни слова.

А вот Вильсон был куда более категоричен. Почему? Во-первых, вернувшись в Россию, он побывал на месте преступления. Во-вторых, работал в той части России, где не было коммунистической цензуры на телеграфе. Но ведь так же, без цензуры, вообще шифром, свои выводы отправляли в Лондон и из России те, кому осторожничать было не надо, — настоящие разведчики.

В последний раз обратимся к фильму "Вихри враждебные". Еще одна деталь — в данном случае вполне достоверная — за британским дипломатом Локартом проглядывается некто в подобии британской военной формы. И ведь был такой. Кто?

Та самая ложа. Тот самый кадр из фильма "Вихри враждебные". Нас интересует один человек. Так кто это был? Это был никакой не предполагаемый, а самый настоящий британский разведчик, который потом еще уйдет на нелегальное положение в Москве. Вернувшись в Англию, он, Джордж Александр Хилл, опубликует мемуары. И что же он, человек, по идее, куда более беспристрастный, чем журналист, пишет об этой теории, о том, что большевики были проводниками политической линии немцев?

"Это правда, что основные лидеры большевиков достигли России в специальном поезде через Германию. Но ошибочно полагать Ленина и Троцкого обычными агентами. Они выполняли только те приказы из Германии, которые устраивали их самих. Большевики с такой же готовностью приняли бы деньги и помощь и от союзников по Антанте, если бы это служило их интересам", — писал Хилл.

А что же Вильтон? Пожалуй, самое существенное расхождение между информацией Вильтона и версиями, которые представляли британские дипломаты: Вильтон, как мы помним, был уверен, что царскую семью уничтожили еще на Ганиной Яме, но еще 12 декабря 1918 года верховный британский комиссар в Сибири Элиот пишет в Лондон о том, что есть показания, что Романовых сначала пытались похоронить на одном месте, а потом было перезахоронение.

Что ж, Вильтон мог что-то упускать, явно себя накручивал в отношении политической теории о германском следе. Но, собрав колоссальный фактический материал, ни в своих статьях в The Times, ни в своей книге он сам ни разу не применил словосочетание "ритуальное убийство", даже в том самом хлестком прологе. Это выражение — из комментариев издателей, которые даже фамилию Уилтон изменили. А мы с вами изучили подлинники.