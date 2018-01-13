"Лидеры России": конкуренция и жесточайший отбор

В разных федеральных округах идет конкурс "Лидеры России" — отбор претендентов на высшие управленческие должности в госкомпаниях и на госслужбе. Конкурс открытый. Но отбор жесточайший и очень конкурентный. Поэтому вопросники, на которые отвечают экзаменующиеся, засекречены. Но к моменту, когда в Москве проходит уже полуфинал конкурса, для "Вестей в субботу" кое-что рассекретили. Из предыдущих этапов.

Вопрос по географии: "за 30 секунд расположите города с Запада на Восток: Петропавловск-Камчатский, Москва, Томск, Иркутск, Брянск, Воронеж, Барнаул, Нижний Новгород, Кемерово, Саратов, Салехард, Череповец, Томск, Магадан". Сложно, но можно. Дальше — устья рек с Востока на Запад — задание оказалось для многих сложным и вызвало эмоциональное обсуждение в Сети: Селенга, Волга, Дон, Северная Двина, Енисей, Ока, Ангара, Печора, Лена.

Про северные реки он знает много. Строганина – белорыбица, пойманная и мгновенно замерзшая на 40-градусном морозе, тонкими кольцами или кубиками — самое популярное блюдо в меню его ресторана. Альберт Алексеев в финал не прошел, но уверен: "Лидеры России" — это тот случай, когда проигравших нет. Привез из Москвы домой в Якутию бесценный опыт и новый взгляд на старые проблемы.

"Все сложное надо разбивать на простые ингредиенты. У нас все усложняется, программа за программой и прочее, а за этим мы не видим простого обывателя, человека не видим", — уверен Алексеев.

Объявляя о старте конкурса, организаторы рассчитывали на восемь, максимум на десять тысяч участников. Желающих оказалось в двадцать раз больше. Правила и задания ужесточили.

Самый запоминающийся тест — о художниках-импрессионистах: Эдуард Мане, Альфред Сислей, Ван Гог, Гоген, Коровин, Клод Моне… Это была проверка на общую эрудицию, дальше начинается высокая экономика.

Среди наставников конкурса — руководители, которые еще на церемонии открытия признались: здесь они не только для того, чтобы передать опыт, — присматривают кадры для себя. Грамотные управленцы нужны в системе образования, в бизнес-индустрии, в системе здравоохранения, дорожном строительстве, системах связи.

"Здесь мы будем стараться опередить других наставников и побыстрее взять лучших к себе", — сказал Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации.

Генеральный директор крупнейшего в Курской области хлебозавода Максим Мамзурин. Каждое утро осматривает производство, оценивает качество муки, теста. Сегодня оценивают его опыт и знания.

"Наше предприятие кормит миллион человек хлебом вкусным, безопасным, как и наше государство. Это сложно, тяжело. Это большая работа большого коллектива, профессионального, который хочет что-то поменять и чувствует ответственность", — отметил Мамзурин.

За ходом испытания следят наставники — признанные мэтры своих профессий. Они уже встречались с конкурсантами на мастер-классах. Про цели и задачи рассказывают вот что.

"Нам очень важно, чтобы люди из регионов, из самых удаленных точек почувствовали себя достойно, гордились бы и хотели жить и работать, обустраивать свою страну там, где они родились", — подчеркнул Алексей Лихачев, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

Конкуренция среди лидеров настолько высока, что сложные испытания не позволяют выделить явных фаворитов.

Последний полуфинал. Перед началом испытания многие участники были настроены буквально биться за победу. Вошли в зал. Всех рассадили за круглые столы — это значит, что тест придется проходить в команде. Содержание держат в секрете.

Сегодняшние управленцы лидеров завтрашних оценивают высоко. Уважения не скрывают и признаются, что сверхсложные задания и тесты не каждому из наставников по зубам, тут есть над чем подумать.

"Они комплексные, многогранные, прошел бы я их, не знаю", — признался Павел Крашенинников, доктор юридических наук, профессор.

Дарья Кудрявцева — главный врач многопрофильной клиники. Блестящая карьера в 30 лет. Мечтает реформировать систему здравоохранения и сделать ее более доступной.

"Чтобы поставить диагноз, все-таки нужно провести всесторонний анализ, исследования пациента. Так и с нашей системой", — уверена Дарья.

Три сотни самых ярких лидеров получат грант — миллион рублей на повышение квалификации по любой действующей в России программе. Финал конкурса — в феврале в Сочи. Участников заранее предупредили: постарайтесь найти на это четыре дня, ведь у каждого из них уже сейчас — ответственная должность и плотный рабочий график.