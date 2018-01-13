"Движение вверх" стало самым кассовым российским фильмом в истории

Спортивная драма "Движение вверх" собрала в прокате более 1,66 миллиарда рублей, обогнав "Последнего богатыря" (1,65 миллиарда) и став самым кассовым российским фильмом в истории. Такие данные приводит ЕАИС. Обе ленты созданы при поддержке "России 1".

Картина о триумфе советских баскетболистов над американскими на Олимпиаде-1972 в Мюнхене основана на реальных событиях. Победа была вырвана за три секунды до конца матча – 51:50. Тогда спортсмены из США проиграли впервые за 36 лет, а советские баскетболисты впервые взяли золото Игр.

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"Движение вверх" – третий проект "России 1" и студии "ТриТэ" Никиты Михалкова, ранее вышли "Экипаж" и "Легенда №17", также полюбившиеся зрителям. Все три картины настолько понравились россиянам, что они смотрели их в кино по несколько раз.