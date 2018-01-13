15 шведских неонацистов арестованы за акцию в Гетеборге

В шведском Гетеборге прошла несанкционированная акция неонацистской организации "Северное движение сопротивления", полиция арестовала 15 членов организации. Как пояснил представитель местных правоохранительных органов Ханс Липпенс, арестованных доставили в полицейский участок за нарушение общественного порядка.

По информации РИА Новости, неонацисты вышли на улицы с плакатами и листовками, а также разместили на междугородном шоссе на выезде из города транспарант с экстремистскими призывами.

Одновременно с неонацистами собственную акцию в Гетеборге провели их противники. По данным местных СМИ, двое участников этой акции также были задержаны. Еще один получил ранения в стычке с радикалами. Полиция ведет расследование инцидента.

В сентябре прошлого года на аналогичной акции неонацистов в Гетеборге были задержаны 50 человек.