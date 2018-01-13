Взрыв в Подольске: погибли двое

В одном из жилых домов подмосковного Подольска взорвался бытовой газ, погибли два человека. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник в экстренных службах, ЧП случилось в доме 9/48 по улице Красная в однокомнатной квартире на третьем этаже. По словам источника, произошел "хлопок газовоздушной смеси", погибшие: мужчина и женщина – находились в эпицентре взрыва.

Со своей стороны ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Евгению Кирюшину передает, что два человека в Подольске погибли, когда пытались разобрать боевую гранату. По данным следствия, погибшие: хозяйка квартиры и ее сожитель – вели асоциальный образ жизни. Накануне они нашли боевую гранату, которую решили разобрать.

Ведется расследование причин и обстоятельств случившегося. По данному факту возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия.