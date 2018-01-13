Электричка насмерть задавила мужчину в Подмосковье

В Подмосковье в районе станции "Дорохово" 26-летний мужчина погиб под колесами поезда, передает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя московского следственного управления СКР на транспорте Елену Марковскую.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее электричка, следовавшая из Тулы в Москву, насмерть сбила 16-летнего подростка в районе станции "Чехов".