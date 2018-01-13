Спартаковские бразильцы: Джикия – наш друг, брат и легенда

Бразильские легионеры московского футбольного клуба "Спартак" Луис Адриано, Фернандо и Педро Роша совместно с российским защитником команды Георгием Джикией записали видеобращение в "Твиттере", в котором опровергли проявления расизма внутри клуба.

"У нас в команде нет никакого расизма, — начал свое обращение Джикия. – Мы все братья и одна большая семья".

"Это мой друг, мой брат, — подхватил партнера по команде Адриано, указывая на Джикию. – Это легенда "Спартака". Я люблю тебя, мой друг. "Спартак" – нет расизму".

Спартаковские бразильцы: «Джикия — наш друг, наш брат!» pic.twitter.com/LtswcqPiW4 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 января 2018 г.

Ранее в клубном "Твиттере" Джикия, который вел весь день соцсеть, выложил видео, в котором назвал тренирующихся на поле бразильцев Адриано, Рошу и Фернандо "шоколадками", которые тают на солнце. Позже пост был удален, а клуб принес извинения.