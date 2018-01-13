Романенко: военная техника из Крыма может быть заминирована

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что украинскую военную технику из Крыма необходимо проверить на наличие подрывных устройств. И только потом ее принимать.

Генерал указал, что немцы и итальянцы во время Второй мировой войны заваривали мины в корпуса, а потом взрывали, как это произошло с линкором "Новороссийск" в Севастополе в 1955 году (официальная комиссия решила, что линкор подорвался на немецкой донной неконтактной мине).

Романенко известен скандальными высказываниями. В октябре он заявил, что Москва собирается вторгнуться на Украину с помощью подлодок. В декабре – что Крымский мост уязвим для авиации, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что Москва готова передать Киеву технику из Крыма, хотя она находится в плачевном состоянии.

Командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко позднее заявил, что оставшиеся на полуострове военные корабли были "в рабочем состоянии". Но решение будет принимать руководство страны.