Российские военные в Сирии призвали прекратить бои в Восточной Гуте

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии призвал конфликтующие стороны в Восточной Гуте прекратить боевые действия, использование всех видов вооружений и вернуть вооруженные формирования на позиции в границах зоны деэскалации говорится в сообщении Центра, распространенном в субботу.

Российские военные подчеркнули, что прекращение боевых действий – единственная возможность для политического урегулирования как в этом регионе, так и во всей стране.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил также, что за минувшие сутки нарушения режима прекращения боевых действий были зафиксированы территории провинции Идлиб и в пригороде Дамаска. В провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра продолжаются переговоры с родственниками членов вооруженных формирований оппозиции. Подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Химейни провинции Хомс и Абу-Мрер провинции Алеппо.

Мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии обеспечивается российско-иранско-турецким совместным координационным центром.

Кроме того, жителям населенного пункта Ачан-Эль-Мири провинции Алеппо доставлено более 2,5 тонны гуманитарной помощи – это в основном продукты питания. За минувшие сутки в свои дома вернулся 201 человек в провинциях Дейр-Эз-Зор, Алеппо и Хомс.