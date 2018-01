Жителей Гавайев напугали сообщением о ракетной угрозе

Баллистическая ракета не летит в сторону американского штата Гавайи, сообщение было ложной тревогой.

Тихоокеанское командование США написало опровергающий твит.

Конгрессмен от штата Талси Габбард подтвердила, что угрозы нет, официальным твитом.

HAWAII — THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs