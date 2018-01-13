Резня в пригороде Мехико: один убит, четверо ранены

В церкви пригорода Мехико Экатепеке преступник убил одного прихожанина и ранил четверых. Убийца скрылся с места преступления, но полиция смогла его задержать.

33-летний мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Его мотивы неизвестны. Ведется расследование.

В июле 2017 года в Экатепеке был убит 73-летний священник.

В 2017 году в Мексике был зафиксирован самый высокий уровень насилия. С января по ноябрь в стране было совершено более 23,1 тысячи умышленных убийств. Прогнозы на 2018 год неутешительные, передает ТАСС.