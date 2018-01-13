Дубль Кейна помог "Тоттенхэму" обыграть "Эвертон"

В Английской премьер-лиге семью матчами стартовал 23-й тур. "Тоттенхэм" на своем поле одержал разгромную победу над "Эвертоном" со счетом 4:0.

В составе победителей два мяча забил Гарри Кейн (47-я и 59-я минуты). Также голами отметились Сон Хын Мин (26-я) и Кристиан Эриксен (81-я). 24-летний Кейн забил свой 98-й гол в составе "Тоттенхэма" и стал лучшим бомбардиром клуба в истории Английской премьер-лиги. Англичанин опередил своего соотечественника — Тедди Шерингема, который выступал за "Тоттенхэм" с 1992 по 1997 год и с 2001 по 2003. На его счету 97 мячей за клуб в премьер-лиге, которая была основана в 1992 году.

В другом матче игрового дня "Лестер" на выезде в меньшинстве отстоял ничью с "Челси" (0:0). Остальные результаты: "Вест Бромвич " — "Брайтон" — 2:0; "Кристал Пэлас" — "Бернли" — 1:0; "Ньюкасл" — "Суонси" — 1:1; "Уотфорд" — "Саутгемптон" — 2:2; "Хаддерсфилд" – "Вест Хэм" – 1:4.