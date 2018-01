НХЛ. "Питтсбург" победил "Детройт", Малкин набрал четыре очка

В Национальной хоккейной лиге двумя матчами стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. "Питтсбург Пингвинз" на своем льду одержал победу над клубом "Детройт Ред Уингз" со счетом 4:1.

В составе "Детройта" шайбу забросил Джастин Абделькейдер (14-я минута). У "Питтсбурга" во всех четырех шайбах команды поучаствовал российский нападающий Евгений Малкин. Форвард дважды забросил сам (4-я и 23-я минуты) и еще два раза ассистировал партнерам. С передач Малкина шайбы забросили Фил Кессел (17-я) и Сидни Кросби (44). По итогам матча россиянин был признан первой звездой встречи. В нынешнем сезоне на счету Малкина 46 очков в 41 матче (19 шайб + 27 передач).

Fun facts: Evgeni Malkin has 11 points (6G-5A) over his last 8 games.



He also has goals in three consecutive games (four total). 💪 pic.twitter.com/sJjhrb3xfw