В центре албанского города Шкодер прогремел взрыв, несколько человек пострадали

В результате взрыва в центре города Шкодер на севере Албании пострадали, по разной информации, от шести до восьми человек, передает ТАСС.

Взрыв произошел возле здания, в котором располагался офис сербско-черногорского национального меньшинства. По предположению местной полиции, взрывное устройство было прикреплено к одному из стоявших рядом со зданием транспортных средств.

По одной из версий, целью нападения был албанский бизнесмен.

Сейчас в Шкодере установлены контрольно-пропускные пункты, полиция опрашивает свидетелей.