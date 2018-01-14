Группа американских врачей просит проверить "душевное" здоровье Трампа

Более 70 американских докторов и специалистов в области медицины обратились с просьбой к главному врачу Белого дома Ронни Джексону — проверить психическое состояние президента США Дональда Трампа. В письме медики просят провести оценку душевного здоровья 71-летнего Трампа, в частности, неврологический осмотр президента, стандартные тесты на выявление слабоумия, а также определить уровень способности воспринимать информацию, сообщает ТАСС.

По мнению подписавших письмо специалистов, периодические психические обследования необходимы для любого пациента возрастом старше 66 лет.

Джексон получил письмо от группы специалистов 11 января — за день до того, как провел первый официальный медицинский осмотр Трампа. По итогам этого осмотра главврач Белого дома заявил, что у президента "отменное здоровье".