Экипаж Васильева – второй в общем зачете после 11 этапов "Африки Эко Рейс"

Российский гонщик Владимир Васильев вместе со штурманом Константином Жильцовым остался на втором месте в генеральной классификации ралли-марафона "Африка Эко Рейс" в объединенном зачете внедорожников и грузовиков. Российский экипаж, выступающий на Mini, занял седьмое место на 11-м этапе.

Россияне преодолели спецучасток длиной 219 км за 1 час 48 минут 4 секунды. Победу на этапе французы Гийом Гомес и Франсуа Борсотто на Optimus, которые опередили россиян на 11 минут 45 секунд. Вторыми стали их соотечественники Матье Серрадори и Фабиан Люркин на LCR 30 (отставание от лидера – 1 минута 42 секунды), третьими стали еще одни французы — Паскаль Томас и Паскаль Ларрок на Optimus (+4.40).

В генеральной классификации лидируют Серрадори и Люркин, которые опережают Васильева и Жильцова на один час семь минут и 31 секунду, третьими идут Томас и Ларрок (+4:10.40).