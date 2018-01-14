Отравление в кафе в Улан-Удэ: число пострадавших возросло до 133 человек

В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что число отравившихся посетителей кафе "Шулэндо" в Улан-Удэ увеличилось до 133 человек, 64 из них госпитализированы. Среди госпитализированных 12 детей, передает ТАСС.

В республиканском МВД, рассказали, что лечение госпитализированные больные проходят в Республиканской клинической инфекционной больнице. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, у части заболевших диагностирован сальмонеллез.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, все пострадавшие посещали кафе "Шулэндо" с 8 по 11 января 2018 года. Сейчас работа заведения приостановлена, проводится эпидемиологическое расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.