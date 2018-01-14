НХЛ. Две передачи Проворова помогли "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси"

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Филадельфия Флайерз" на чужом льду одержала победу над "Нью-Джерси Дэвилз" со счетом 5:3.

У проигравших отличились Йеспер Братт (6-я минута), Кайл Палмьери (22-я) и Дрю Стэффорд (60-я). У победителей шайбы забросили Шон Кутюрье (15-я и 39-я минуты), Уэйн Симмондс (32-я), Трэвис Конечны (45-я) и Михаэль Раффль (53-я). Российский защитник "летчиков" Иван Проворов отметился двумя результативными передачами. Всего в 43 матчах нынешнего сезона на счету россиянина 22 очка (8 шайб + 14 передач). "Филадельфия" с 48 очками занимает девятое место в таблице Восточной конференции, "Нью-Джерси" с 52 баллами располагается на шестой строчке.

В другом матче игрового дня "Миннесота Уайлд" на своем льду обыграла "Виннипег Джетс" со счетом 4:1.