Экс-аналитик ЦРУ рассказал о вмешательстве ФБР в президентские выборы

Бывший аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн опубликовал статью с неожиданным признанием, в которой заявил, что американские спецслужбы сами вмешивались в последние президентские выборы в США. Макговерн ссылается на переписку контрразведчика ФБР Питера Стржока, где тот рассказывает, что "защитит" Америку от Трампа.

По словам экс-сотрудника ЦРУ, ФБР полтора года дискредитировало Трампа, собирая на него компромат весьма сомнительными методами и не утруждаясь доказательствами. Одновременно спецслужбы использовали "неоднозначные приемы", чтобы защитить от нападок Хиллари Клинтон и ее окружение.

Прокомментировал Макговерн и ситуацию с якобы вмешательством в эти выборы Москвы. Аналитик подчеркнул, что Агентство национальной безопасности так и не смогло предоставить доказательств этих заявлений, передает телеканал "Россия 24".