Тренер "Адмирала" Разин подал в отставку, проработав в клубе две недели

Главный тренер хоккейного клуба "Адмирал" из Владивостока Андрей Разин подал прошение об отставке из клуба. Специалист проработал в команде чуть больше двух недель. Сообщается, что наставник принял такое решение из-за невыполненных гарантий руководством клуба.

"Андрей Владимирович Разин ушел в отставку, — сообщает ТАСС. – Исполнять его обязанности будет Олег Леонтьев, тренерский штаб остается в нынешнем составе".

Разин провел в качестве главного тренера дальневосточной команды пять поединков, в которых было одержано три победы и проиграно два матча. В активе "моряков" 55 очков, они занимают 12 место в турнирной таблице Восточной конференции.