Отель Трампа в Вашингтоне назвали "грязной дырой"

Неприятный подарок сделали американскому президенту. В США неизвестные активисты заявили, что настоящая "грязная дыра" — это отель Trump International в Вашингтоне.

На фасад здания с помощью проектора вывели бранное слово, которым ранее лидер Соединенных Штатов якобы назвал Гаити, Сальвадор и африканские страны.

Сам Дональд Трамп отрицает что назвал страны, из которых в Америку прибывают мигранты, непотребным выражением, передает телеканал "Россия 24".