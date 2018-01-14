СМИ: "Реал" готов купить Неймара за 500 миллионов евро, включив в сделку Роналду

Мадридский "Реал" намерен выкупить у французского "Пари Сен-Жермен" трансфер бразильского нападающего Неймара. Сообщается, что "Королевский клуб" готовы заплатить за звездного футболиста рекордные 500 миллионов евро.

Также, как сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Le 10 Sport, на игрока сборной Бразилии претендует английский "Манчестер Юнайтед", которые ведут борьбу за форварда еще с тех времен, когда тот был футболистом испанской "Барселоны".

Помимо этого стало известно о том, что по одному из вариантов предполагаемой сделки португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду может проследовать в обратном направлении и стать игроком "ПСЖ". Свой интерес в таком обмене высказал лично президент "Реала" Флорентино Перес, у которого испортились взаимоотношения с главной звездой "сливочных".