Челси Мэннинг оказалась самым безвредным кандидатом в сенаторы

Скандальный информатор WikiLeaks, бывший рядовой Мэннинг решил баллотироваться в американский Сенат. По данным прессы, экс-военнослужащий, последние годы живущий под именем Челси, уже подал соответствующие документы.

Маникюр и яркие губы, юбка и дамская кофта, правда, на ногах довольно грубые для такого образа ботинки. Челси Мэннинг после выхода на свободу строит планы на будущее. Всегда старается подчеркнуть свою женственность. Говорить о прошлом не очень любит, все больше рассуждает о будущем, полном самых смелых планов.

"Не надо молчать, надо продолжать говорить. Даже если тебя уверяют: "Не надо делать тот или иной поступок, замолчи", я отвечаю: "Тот факт, что вы мне что-то запрещаете, становится для меня мотивом к действиям", считает бывший американский военнослужащий Челси Мэннинг.

Видимо, именно с такой мотивацией экс-военнослужащий, восемь лет назад сливший секретные документы сайту WikiLeaks, решил сделать политическую карьеру. По данным Associated Press, Мэннинг осенью ,будет баллотироваться в Cенат от штата Мэриленд и уже подал соответствующие документы.

Изначально рядом с фамилией Мэннинг значилось мужское имя Брэдли. Тихий юноша вступил в армию в 2007 году. Служить отправили в Ирак, где в руки Мэннингу попали свидетельства преступлений американского командования. Весной 2010 года Брэдли отправил журналисту тогда еще неизвестного портала WikiLeaks видеозапись, которая доказывает, что целями американцев в Ираке порой становились безоружные люди, в том числе репортеры.

Информатора вычислили, арестовали и посадили в тюрьму на 35 лет. За решеткой Брэдли решил, что он — женщина, через суд добился права начать гормональную терапию и сменить документы. В последние дни своего президентского срока Барак Обама решил сократить Мэннингу тюремный срок – весной 2017 года бывший информатор WikiLeaks оказался на свободе. Теперь Мэннинг и сам видит себя в рядах Демократической партии.

"Если кто-то злится из-за того, что Челси Мэннинг передала засекреченные документы Wikileaks, но не обращает внимания на их содержание, которое говорит о бесконечных военных преступлениях, — тот только поощряет жестокость американского империализма и должен разобраться со своими приоритетами", — пишет пользователь Twitter.

"Это грустно, но на данный момент Челси Мэннинг кажется кандидатом, который нанесет наименьший вред на посту. И это гораздо больше того, что можно сказать о действующих демократах. "Она нарушила правила". Что ж, да, но в отличие от вас, ребята, она не нарушала права человека", — добавляет другой пользователь.

И хотя Мэриленд, где хочет избираться Мэннинг, традиционно либеральный штат, о массовой поддержке говорить рано. Личность информатора Wikileaks спорная не только потому, что многие не могут простить ему слив информации о действиях американского командования в Ираке. После выхода на свободу Мэннинг ведет кампанию за разоружение полицейских и нелестно отзывается о ветеранах. А 9 января, когда Америка отмечала День чествования сил правопорядка, в Twitter опубликовал призыв послать офицеров к черту.

"Челси Мэннинг: становится предателем — отправляется в тюрьму — отрезает свои гениталии

- выходит досрочно — идет на выборы. Если это не описывает Демократическую партию полностью, то тогда я не знаю, что описывает", — комментируют политическую инициативу Мэннинг в соцсетях.

"Челси Мэннинг должен быть в тюрьме, а не в Cенате США. Он — это неуважение к нашей стране, а также мужчинам и женщинам, которые боролись и погибали за нее", — пишет пользователь Twitter.

В поддержку выдвижения Меннинга пока не выступил даже его постоянный защитник Эдвард Сноуден. Он только ретвитнул доброжелательную запись о политических устремлениях Челси, но сам высказываться не стал. Если информатор Wikileaks действительно вступит в предвыборную гонку, его ждет серьезное противостояние, причем не с республиканцами. Для начала нужно будет выиграть праймериз Демократической партии. А соперником будет политический тяжеловес Бен Кардин. Он уже дважды выигрывал выборы в Мэриленде и вряд ли легко откажется от перспективы пойти в Cенат на третий срок.