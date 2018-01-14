В Индии в авиакатастрофе погибли пять чиновников и пилот

В субботу у западного побережья Индии разбился вертолет с пятью сотрудниками индийской комиссии по нефти и природному газу. Воздушным судном управляли два пилота.

Когда с вертолетом была потеряна связь, на поиски вылетели спасатели. В 50 километрах от Мумбаи они нашли обломки, пишет РИА Новости.

По последним данным, найдены шесть тел. Поисковая операция продолжается.