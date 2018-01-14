В Хакасии под лавиной погибли два человека

В Хакасии туристы, катавшиеся на снегоходах, погибли под лавиной. Об этом сообщила официальный представитель следственного управления СК России по региону Татьяна Ощепкова. По ее словам, отдыхающие прибыли на своем личном транспорте, услугами туристических фирм не пользовались.

Инцидент произошел в районе села Приисковое. Всего на месте ЧП находились десять человек, под лавину попали семеро. Пятеро сумели выбраться самостоятельно, двое, мужчины 42 и 35 лет, погибли. Один из них — житель Сургута, один — из Красноярского края.

Ощепкова добавила, что двух погибших спасатели достали из-под снега. С родственниками погибших работает психолог МЧС. Начата доследственная проверка, передает РИА Новости.