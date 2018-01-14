Власти Ирана сняли все ограничения на работу Telegram

В Иране сняты все ограничения на работу мессенджера Telegram, введенные ранее властями на фоне масштабных протестов в стране. По сообщению иранского информагентства IRNA, снята блокировка отдельных каналов, а доступ к Telegram по каналам сотовой и беспроводной связи полностью возобновлен в ночь на воскресенье, 14 января.

На протяжении нескольких дней с 28 декабря минувшего года в крупных городах Ирана проходили массовые акции протеста — в частности, из-за роста цен. Выступления, в частности, были в столице страны — Тегеране, городах Мешхед, Исфахан и Решт.

По заявлению президента Ирана Хасана Рухани, протесты были вызваны не только внутренними проблемами в стране, но и подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. В Тегеране в связи с протестами были задержаны около 450 человек, передает РИА Новости.

На фоне протестов поступали сообщения о блокировке властями некоторых сайтов и соцсетей, в том числе Instagram и Telegram. Министр связи и коммуникаций страны Мохаммад Джавад Азери Джахроми разъяснил, что сети отключены временно, и призвал блокировать Telegram-каналы террористов. По его словам, если руководство Telegram "не уважает иранские требования", мессенджер могут и вовсе запретить на территории страны. Блокировку соцсети Instagram власти Ирана сняли на минувшей неделе.