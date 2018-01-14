Игра чемпионата России по бенди отменена из-за массового отравления игроков

Матч чемпионата России по хоккею с мячом (бенди) между кемеровским "Кузбассом" и "Родиной", который был запланирован на воскресенье, 14 января не состоится.

Как сообщает Спортсбокс.Ru, поединок отменен из-за поразившей игроков кировской команды массовой болезни. Известно, что спортсмены из Кирова отравились в Красноярске. О дате переноса игры пока не сообщается.

После 16 туров чемпионата России "Кузбасс" в турнирной таблице с 31 очком идет на четвертом месте, отставая от лидирующего "Енисея" на 14 пунктов. В то же время "Родина" замыкает таблицу российской Суперлиги, имея в своем активе ноль баллов.