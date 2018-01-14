Жительница Сахалина расстроилась из-за расстрелянного полицейскими авто

Погоня со стрельбой произошла вечером 13 января на улицах Южно-Сахалинска – один из ее эпизодов и последствия преследования попали в объективы камер мобильных телефонов очевидцев.

На первой записи видно, как стражи порядка решили сбить с толку угонщика, за которым гнались их коллеги. Для этого полицейские, заранее занявшие позицию, попытались забросать лобовое стекло преследуемого автомобиля снежными глыбами. Стоит отметить, что их усилия не увенчались успехом.

Как сообщает местные СМИ, через некоторое время правоохранители все же сумели остановить угнанное транспортное средство, применив табельное оружие. Последствия стрельбы и расстроенная хозяйка авто тоже попали на видео.

Портал ASTV.ru, со ссылкой на собственные источники, утверждает, что в роли угонщика выступил сын владелицы транспортного средства. Молодому человеку удалось скрыться с места происшествия.