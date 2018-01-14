В Домодедове с рейса в Нячанг сняли двух пьяных дебоширов

В аэропорту Домодедово сняли с рейса двух пьяных пассажиров, из-за которых на час был задержан вылет самолета во вьетнамский Нячанг. В отношении пассажиров составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство", каждого наказали штрафом в размере 500 рублей, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сообщение диспетчера о неадекватном поведении двух пьяных пассажиров на борту самолета, вылетающего рейсом Москва-Нячанг, поступило в дежурную часть полиции аэропорта Домодедово 14 января, передает "Интерфакс". Полицейские поднялись на борт воздушного судна и доставили для разбирательства в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту двух мужчин 28 и 29 лет.