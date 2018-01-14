Клинцевич: "скрытые подрывные устройства" в головах киевских руководителей давно сработали

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда РФ Франц Клинцевич раскритиковал слова замначальника генштаба Украины Игоря Романенко о необходимости проверять на мины возвращаемую из Крыма военную технику. При этом он добавил, что "скрытые подрывные устройства" давно сработали в головах украинских властей.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя "она находится вся в таком плачевном состоянии". По словам президента, это десятки кораблей и самолетов.