Экс-чиновник ФИФА признал получение денег от Германии после выбора хозяйки чемпионата мира-2006

Бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Мохаммед бин Хаммам рассказал о том, что действительно получил от Германии сумму в размере 6,7 миллионов евро, когда та была признана хозяйкой чемпионата мира по футболу в 2006 году. При этом катарец уточнил, что деньги были получена им уже после факта присуждения стране права на проведение мирового футбольного форума.

"На мой счет в самом деле были переведены 6,7 миллионов евро, — признал бин Хаммам, слова которого приводит ТАСС. – Но я хотел бы знать, зачем Германии необходимо было это делать уже после того, когда и так уже все получили? Сумма поступила мне уже после того, как Германию признали хозяйкой чемпионата мира-2006".

Напомним, что ранее стало известно о существовавшем накануне выборов секретном фонде, созданного для подкупа футбольных функционеров. В частности сообщалось, что руководивший в те годы компанией "Адидас" Робер Луи-Дрейфус зачислил порядка 6,7 миллионов евро в оргкомитет "Германия-2006" и именно эта сумма, по сообщениям зарубежных СМИ, предназначалась для чиновников ФИФА.

Сам бин Хаммам был лишен своего поста в Международной федерации футбола, а также пожизненно отстранен от футбольной деятельности, в 2012 году после обнаружения доказательств о его подкупе голосов на выборах президента ФИФА. Тогда он собирался стать оппонентом действовавшему на тот момент руководителю федерации Йозеффу Блаттеру.