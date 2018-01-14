Захарова рассказала о гендерном балансе в МИДе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала интервью программе "Достучаться до звезды" телеканале "Мир".

В частности, Захарова рассказала о политике найма на службу в дипведомство. По словам представителя, стимулирование гендерного баланса в МИДе исключено.

"Знаете, когда раскидывают карты, говорят, какого-то личика не хватает, такого подхода нет у нас. Есть конституция, есть равноправие, которое заявлено в качестве государственной политики", — сказала Захарова.

Для дипломатов важнее профессиональные компетенции кандидата. И должность они получают согласно достижениям, "вне зависимости от половой принадлежности или каких-то еще вещей".

Министерство иностранных дел России, разумеется, придерживается КЗОТ РФ, но на дипломатическом поприще есть специфика. Иногда приходится приходить на службу рано утром, а уходить заполночь.

"Соответственно, день рабочий заканчивается тогда, когда говорит руководство. Ты можешь выстроить прекрасный план на неделю вперед, а через час все поменяется, и все нужно будет делать с колес", — пояснила Захарова.

Вспомнила Захарова и свой напряженный график в качестве пресс-секретаря постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке в 2005-2008 годах. Из-за разницы во времени она получала звонки и сообщения со всего мира круглосуточно. "Чем больше ты работаешь, тем больше ты их получаешь", — сообщила Захарова.