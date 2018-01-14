Форвард "Питтсбурга" Малкин признан второй звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин был признан второй звездой по итогам завершившегося игрового дня "регулярки" Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В победном матче против "Детройт Ред Уингз" (4:1) россиянин принял участие в каждой забитой шайбе своей команды – дважды Малкин забивал сам, еще два раза он ассистировал на своих партнеров по "Питтсбургу".

Кроме того, сразу после поединка хоккеист был признан первой звездой матча. Теперь в 41 игре регулярного чемпионата в активе Малкина 46 очков (19+27).