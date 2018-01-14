Lactalis отзывает 12 миллионов банок детского питания с сальмонеллой

Французский молочный концерн Lactalis отзовет более 12 миллионов банок детского питания, зараженного сальмонеллой, из 83 стран. Об этом заявил глава концерна Эммануэль Бенье в интервью еженедельнику Journal du Dimanche. По его словам, концерн собирается ничего скрывать и готов сотрудничать со следствием.

Бенье также заверил, что кризис преподнес урок компании, и впредь она будет работать над улучшением санитарного контроля.

На данный момент в результате от зараженного детского питания пострадали 35 детей. С 8 декабря новых случаев заражения не зафиксировано, передает РИА Новости.