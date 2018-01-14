Матч всех звезд КХЛ: дивизион Тарасова вышел в финал турнира

На проходящем в Астане Матче всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определился первый финалист турнира. Им стала команда дивизиона Тарасова, по буллитам одолевшая в полуфинале соперников из дивизиона Харламова – 4:3.

В составе проигравшей команды дважды забивал Владимир Ткачев, а еще одна шайба на счету Сергея Мозякина, в то время как за победителей забитыми голами отличались Никита Нестеров и оформивший дубль Брэндон Козун. При этом отметим, что вторая шайба Козуна была забита на последней минуте поединка при счете 2:3 в пользу команды Харламова. Таким образом "тарасовцы", проигрывая, совершили камбэк.

Во втором полуфинале встретятся команды дивизионов Чернышева и Боброва.