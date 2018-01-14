Отравление люберецких кадетов: возбуждено дело

Следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК России возбудил уголовное дело по факту ЧП в школе кадетов. 12 января 2018 года работники кухни горячего питания использовали испорченные продукты для приготовления завтрака и обеда. К врачам обратились 47 пострадавших от отравления, из них 39 несовершеннолетних. 36 детей и троих взрослых пришлось положить в больницу с острой пищевой токсикоинфекцией.

Массовое отравление детей следователи квалифицируют как "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Как стало известно "Интерфаксу", проведен осмотр места происшествия, взяты смывы с рабочих поверхностей, инвентаря и посуды.

Администрация Люберец распорядилась возобновить занятия с понедельника. Кадетская школа будет работать по сокращенному расписанию.