Киевские врачи оставили мужчину умирать у больницы

В Киеве избитый мужчина скончался под стенами больницы, не дождавшись помощи. Об этом сообщает ДТП.Киев в Facebook. По данным портала, мужчина самостоятельно пришел в медучреждение и пожаловался на самочувствие. В помощи ему отказали из-за того, что у него не было денег.

Через некоторое время мужчина скончался, его труп нашли во дворе больницы. Как рассказали очевидцы, погибший был похож на бездомного. Причиной смерти могли стать полученные травмы.