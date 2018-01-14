СМИ: сборная России собиралась прибегнуть к допингу на чемпионате мира-2018

На предстоящем в 2018 году чемпионате мира по футболу в национальной сборной России собирались прибегнуть к употреблению запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществ. Сообщается, что скрывать этот факт собирались путем подмены допинг-тестов во время проведения турнира.

Об этом сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на английское издание Daily Mail. Британцы утверждают, что эта информация стала доступна им от одного из близких к главному информатору WADA Григорию Родченкову источников. После опубликованной информации Международной федерацией футбола (ФИФА) инициируется расследование.

Если организацией будет установлена достоверность таких выводов, то сборная России рискует недосчитаться нескольких футболистов на чемпионате мира, либо и вовсе быть отстраненной от участия в турнире.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.